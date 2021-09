Ullrich, confessione shock: "Io quasi ucciso dalla droga, oggi ho smesso e mi alleno" (Di martedì 28 settembre 2021) Jan Ullrich ha raccontato le pieghe peggiori della propria vita nel video podcast dell'amico ed ex rivale Lance Armstrong. Ai microfoni di "The Move", il ciclista tedesco ha ammesso i suoi problemi ... Leggi su quotidiano (Di martedì 28 settembre 2021) Janha raccontato le pieghe peggiori della propria vita nel video podcast dell'amico ed ex rivale Lance Armstrong. Ai microfoni di "The Move", il ciclista tedesco ha ammesso i suoi problemi ...

Advertising

djaniceto : RT @ilgiornale: Jan Ullrich ha svelato: 'Tre anni fa ho avuto grossi problemi, stavo finendo come Marco, poi mi sono ripreso. Ora mi alleno… - NunquamDeorsum : RT @ilgiornale: Jan Ullrich ha svelato: 'Tre anni fa ho avuto grossi problemi, stavo finendo come Marco, poi mi sono ripreso. Ora mi alleno… - ilgiornale : Jan Ullrich ha svelato: 'Tre anni fa ho avuto grossi problemi, stavo finendo come Marco, poi mi sono ripreso. Ora m… -