Sudore | fatica e voglia di fare | i percettori del Reddito di Basta Crederci

MONREALE – I volontari di Basta Crederci di Monreale, una felice realtà che fa bene a tutti. Si, perché da quando esiste il gruppo anche Monreale ne ha risentito positivamente. Da ormai da diversi anni è stato creato il gruppo di volontari di Basta Crederci. Un gruppo di ragazzi che armati di tanta buona volontà si spendono quotidianamente per il territorio normanno. Oggi ne ha parlato anche Inuovivespri.it. Potremmo stare qui per ore ad elencare tutte le opere che i volontari hanno portato a termine in tutti questi mesi. "Molte delle persone che si impegnano nel territorio vengono accusate di essere nullafacenti perché percettori del Reddito di cittadinanza. Ebbene essere volontari è – in antitesi all'idea sbagliata che queste persone hanno – un modo per non stare a casa con le ...

