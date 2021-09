Soldi ai sindacati, 3 proposte per indagare (Di martedì 28 settembre 2021) Nove anni fa Giuliano Amato fu incaricato di fornire analisi e orientamenti sulla disciplina dei partiti, sul loro finanziamento e sulle forme esistenti di finanziamento pubblico, in via diretta o indiretta, ai sindacati. Glielo chiese il Governo presieduto da Mario Monti. Era il tempo della spending review. Almeno a parole. Un mese prima Enrico Giovannini aveva gettato la spugna, quando gli chiesero, come presidente dell’Istat, di produrre una relazione per confrontare ed equiparare le remunerazioni dei parlamentari italiani a quelle di altri Paesi occidentali. Non ci riuscì, se ci provò. Amato fece più o meno lo stesso. Compiti impossibili? O semplicemente improponibili nel regime partitocratico – citiamo Marco Pannella – che governa il Paese? I partiti sono morti, ma la partitocrazia è viva e vegeta. E non riguarda solo le organizzazioni che hanno preso il posto dei ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 28 settembre 2021) Nove anni fa Giuliano Amato fu incaricato di fornire analisi e orientamenti sulla disciplina dei partiti, sul loro finanziamento e sulle forme esistenti di finanziamento pubblico, in via diretta o indiretta, ai. Glielo chiese il Governo presieduto da Mario Monti. Era il tempo della spending review. Almeno a parole. Un mese prima Enrico Giovannini aveva gettato la spugna, quando gli chiesero, come presidente dell’Istat, di produrre una relazione per confrontare ed equiparare le remunerazioni dei parlamentari italiani a quelle di altri Paesi occidentali. Non ci riuscì, se ci provò. Amato fece più o meno lo stesso. Compiti impossibili? O semplicemente improponibili nel regime partitocratico – citiamo Marco Pannella – che governa il Paese? I partiti sono morti, ma la partitocrazia è viva e vegeta. E non riguarda solo le organizzazioni che hanno preso il posto dei ...

