Shakhtar-Inter | paura per Traoré | bruttissimo infortunio | esce in lacrime

Advertising

Inter : ?? | SIPARIO L'Inter ci prova, lo Shakhtar fa muro #ShakhtarInter finisce 0?-0? #UCL #ForzaInter ???? - Inter : ?? | ALLENAMENTO L'allenamento dei nerazzurri alla vigilia di #ShakhtarInter Gallery completa ??… - Inter : ?? | PARTENZA Prossima tappa Kiev ?????? ?? - cmdotcom : #Shakhtar -#Inter, le pagelle di CM: quanto sbagliano #Dzeko e #Lautaro, #Dumfries imbalsamato #ShakhtarInter… - nestquotidiano : Inter senza vittoria in Champions, con lo Shakhtar finisce 0-0 -

Ultime Notizie dalla rete : Shakhtar Inter

DONETSK (UCRAINA) - Dopo il ko alla prima giornata di Champions League con il Real Madrid l'deve ancora rinviare la vittoria: a Donetsk, contro lodi De Zerbi , termina 0 - ..., dunque, dopo i due ko all'esordio in Champions contro Sheriff e Real Madrid , salgono entrambe a un punto nella classifica del girone D, in un gruppo che sicuramente sarà molto ...La squadra di Inzaghi, meno brillante del solito, crea occasioni ma spreca .... Niente da fare per la squadra di Inzaghi, che colpisce una traversa, spreca un paio di ottime opportunità e viene fermat ...KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – Finisce ancora 0-0 tra Shakhtar Donetsk ed Inter, come nei due precedenti della fase a gironi della scorsa Champions League. Rammarico per la formazione di Simone Inzaghi ...