Salvini: “Mi dispiace per il fango su Morisi. La citofonata a Bologna? Non sono pentito, lì c’erano degli spacciatori” (Di martedì 28 settembre 2021) Nessun passo indietro di Salvini sul caso Morisi e sulle polemiche che hanno investito la Lega in seguito all’indagine per cessione e detenzione di sostanze stupefacenti che ha visto coinvolto l’ex spin doctor del Segretario federale. Dopo il post facebook di ieri in difesa dell’ex responsabile della comunicazione social del Carroccio, Salvini anche oggi è L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 28 settembre 2021) Nessun passo indietro disul casoe sulle polemiche che hanno investito la Lega in seguito all’indagine per cessione e detenzione di sostanze stupefacenti che ha visto coinvolto l’ex spin doctor del Segretario federale. Dopo il post facebook di ieri in difesa dell’ex responsabile della comunicazione social del Carroccio,anche oggi è L'articolo proviene da Inews.it.

aliasebasta : @Carmen24583545 @Azzurraluna410 Guarda mi dispiace ma si è venduto per una manciata di voti a quel cerebroleso di Salvini - ultima_ora : RT @ultimenotizie: #Salvini sul caso Morisi: 'Mi dispiace, non per me, ma quando prendono come capri espiatori e vittime sacrificali altre… - 9cento : Salvini: 'Mi dispiace, non per me, ma quando prendono come capri espiatori e vittime sacrificali altre persone. Io… - Primula23244790 : @liliaragnar Se non vai a votare sì ! Vogliono proprio quello ! Mi dispiace , ma è così ! Stanno massacrando Salvin… - FabioGaruccio : @newsmarijuanait porcoddue sfonnali. Oh, me dispiace. Certe merde non meritano niente. La colpa a parte morisi e sa… -