Ricerca Fid: per 3 italiani su 4 digitale è opportunità, 73% dice ok smart working (Di martedì 28 settembre 2021) Per 3 italiani su 4 nella trasformazione digitale del Paese prevalgono le opportunità ai rischi. E’ uno dei dati chiave della Ricerca?della Fondazione Italia digitale sui temi della digitalizzazione e dell’interazione tra Pa e cittadini illustrata oggi, nel corso dell’evento di presentazione della neonata Fondazione, da parte di Livio Gigliuto, membro del Cda di Fdi e direttore dell’Osservatorio nazionale sulla comunicazione digitale e vice presidente Istituto Piepoli. Dalla Ricerca emerge inoltre che ben il 74% degli over 55 ritiene l’uso del digitale una opportunità mentre appena il 13% degli italiani che hanno superato i 55 anni lo ritiene un rischio. La Ricerca mette in chiaro che questa fascia ... Leggi su italiasera (Di martedì 28 settembre 2021) Per 3su 4 nella trasformazionedel Paese prevalgono leai rischi. E’ uno dei dati chiave della?della Fondazione Italiasui temi della digitalizzazione e dell’interazione tra Pa e cittadini illustrata oggi, nel corso dell’evento di presentazione della neonata Fondazione, da parte di Livio Gigliuto, membro del Cda di Fdi e direttore dell’Osservatorio nazionale sulla comunicazionee vice presidente Istituto Piepoli. Dallaemerge inoltre che ben il 74% degli over 55 ritiene l’uso delunamentre appena il 13% degliche hanno superato i 55 anni lo ritiene un rischio. Lamette in chiaro che questa fascia ...

Advertising

ultimenews24 : Per 3 italiani su 4 nella trasformazione digitale del Paese prevalgono le opportunità ai rischi. E' uno dei dati ch… - fsoglian : RT @Fondazione_FID: La PA #digitale piace agli italiani. Il 75% dei cittadini manifesta fiducia nei confronti della digitalizzazione nella… - fisco24_info : Ricerca Fid: per 3 italiani su 4 digitale è opportunità, 73% dice ok smart working: La ricerca mette in evidenzia a… - TV7Benevento : Ricerca Fid: per 3 italiani su 4 digitale è opportunità, 73% dice ok smart working... - italiaserait : Ricerca Fid: per 3 italiani su 4 digitale è opportunità, 73% dice ok smart working -