Quando inizia All Togheter Now 2021? Data prima puntata e novità

All Together Now 2021 sarà la quarta edizione del talent show musicale di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker. L'ultima stagione di All Together Now – La musica è cambiata è andata in onda dal 4 novembre al 12 dicembre 2020, per un numero complessivo di 6 puntate. Ad aggiudicarsi l'edizione dello scorso anno è stato Cahayadi "Eki" Kam, cantante indonesiano di 33 anni che prima di mostrare il proprio talento in TV si esibiva come artista di strada in Piazza Duomo a Milano. Forte dei buoni ascolti televisivi fatti registrare nelle edizioni precedenti, Mediaset ha confermato All Together Now anche per una quarta stagione. Di seguito ci concentreremo su quando inizia e sulle principali novità di quest'anno.

