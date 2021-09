Pillon talebano contro Morisi | la giustizia divina ha fatto il suo corso… Poi smentisce tutto

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 28 settembre 2021) Nella Lega volano gli stracci. Secondo quanto riporta Il Foglio, il senatore ultracattolico Simoneavrebbe commentato con astio la vicenda giudiziaria che ha coinvolto Luca. “Non mi stupisce, viste le note attitudini del personaggio. Lahail suo corso. A me questonon è mai piaciuto. Mai. Poi mi ha semprela guerra, ora capisco tante cose”. E che cosa capisce in particolare? “Adesso capisco – sono le parole diriportate dal Foglio – quando a Verona, al congresso mondiale della famiglia,si mise di traverso. Non voleva che Matteo vi partecipasse, diceva che era divisivo, poco conveniente politicamente”. LEGGI ANCHE Bufera su: cita i giocatori ...