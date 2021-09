Petrolio, Brent supera gli 80 dollari: non succedeva da quasi 3 anni (Di martedì 28 settembre 2021) Le quotazioni del Petrolio Brent superano gli 80 dollari al barile per la prima volta in quasi tre anni, sulla scia delle aspettative di rialzo della domanda e sui timori per le forniture con il ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 28 settembre 2021) Le quotazioni delno gli 80al barile per la prima volta intre, sulla scia delle aspettative di rialzo della domanda e sui timori per le forniture con il ...

Advertising

graziasteps : RT @Michele_Arnese: Energia, anche il petrolio torna a correre: Brent vicino a 80 dollari. Il prezzo del barile è ai massimi da tre anni e… - Michele_Arnese : Energia, anche il petrolio torna a correre: Brent vicino a 80 dollari. Il prezzo del barile è ai massimi da tre ann… - sole24ore : ?? Nuovi rincari per petrolio, gas ed elettricità, diritti europei per la CO2 al record storico oltre 65 euro per to… - LuigiF97101292 : RT @MediasetTgcom24: Petrolio, Brent supera gli 80 dollari: non succedeva da quasi 3 anni #petrolio - MediasetTgcom24 : Petrolio, Brent supera gli 80 dollari: non succedeva da quasi 3 anni #petrolio -