Orrore sul lavoro, due operai morti congelati: si indaga per omicidio colposo (Di martedì 28 settembre 2021) Roma, 28 set – L’ennesimo incidente mortale sul lavoro, l’ennesimo Orrore. Due operai sono morti congelati in un deposito di azoto all’interno dell’università Humanitas a Pieve Emanuele, nel Milanese. I due uomini, che lavoravano per un’azienda esterna, stavano caricando una cisterna di azoto liquido usato nei laboratori dell’università – collegata all’omonimo ospedale – necessaria per alimentare l’impianto antincendio. Come riportano da Il Giorno le due vittime sono Emanuel Zanin, bresciano di 46 anni, e Jagdeep Singh, indiano di 42. operai morti congelati, l’ipotesi di omicidio colposo Stando a quanto ricostruito dai Vigili del Fuoco del comando provinciale di Milano – si tratta però di una primissima ricostruzione – ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 28 settembre 2021) Roma, 28 set – L’ennesimo incidente mortale sul, l’ennesimo. Duesonoin un deposito di azoto all’interno dell’università Humanitas a Pieve Emanuele, nel Milanese. I due uomini, che lavoravano per un’azienda esterna, stavano caricando una cisterna di azoto liquido usato nei laboratori dell’università – collegata all’omonimo ospedale – necessaria per alimentare l’impianto antincendio. Come riportano da Il Giorno le due vittime sono Emanuel Zanin, bresciano di 46 anni, e Jagdeep Singh, indiano di 42., l’ipotesi diStando a quanto ricostruito dai Vigili del Fuoco del comando provinciale di Milano – si tratta però di una primissima ricostruzione – ...

Orrore sul lavoro, due operai morti congelati: si indaga per omicidio colposo Il Primato Nazionale

