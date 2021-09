Nota di biasimo per Gasperini, niente squalifica (Di martedì 28 settembre 2021) È arrivata la sentenza del Tribunale Nazionale Antidoping nel procedimento disciplinare a carico dell’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini (tesserato Figc), che “afferma la responsabilità dello stesso in ordine all’addebito ascrittogli e dispone nei confronti del predetto la sanzione della Nota di biasimo” e condanna Gasperini al pagamento delle spese del procedimento quantificate forfettariamente in 378 euro. Il tecnico dell’Atalanta era stato deferito il 13 aprile scorso per avere “insultato un ispettore durante un controllo a sorpresa (a Zingonia, il 7 febbraio, ndr) e inveito contro l’intero sistema antidoping”. Leggi su bergamonews (Di martedì 28 settembre 2021) È arrivata la sentenza del Tribunale Nazionale Antidoping nel procedimento disciplinare a carico dell’allenatore dell’Atalanta Gian Piero(tesserato Figc), che “afferma la responsabilità dello stesso in ordine all’addebito ascrittogli e dispone nei confronti del predetto la sanzione delladi” e condannaal pagamento delle spese del procedimento quantificate forfettariamente in 378 euro. Il tecnico dell’Atalanta era stato deferito il 13 aprile scorso per avere “insultato un ispettore durante un controllo a sorpresa (a Zingonia, il 7 febbraio, ndr) e inveito contro l’intero sistema antidoping”.

