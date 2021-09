Luca Morisi, anche cocaina in casa. Il pm: "Ma non è uno spacciatore" (Di martedì 28 settembre 2021) L'ex collaboratore di Salvini indagato per cessione di stupefacente. La procura: "Evento di poco conto" Leggi su quotidiano (Di martedì 28 settembre 2021) L'ex collaboratore di Salvini indagato per cessione di stupefacente. La procura: "Evento di poco conto"

Advertising

fanpage : Ultim'ora Luca Morisi indagato dalla procura di Verona per cessione di stupefacenti. - matteorenzi : Luca Morisi ha costruito la Bestia di Salvini e della Lega in nome dell’odio contro di me e di noi. Oggi che è in d… - stanzaselvaggia : Garantismo non è far finta che Luca Morisi non abbia avvelenato i pozzi per anni,strumentalizzato la debolezza altr… - nino_pitrone : RT @Iperbole_: 'Ora so che tutte le durissime prese di posizione di Salvini contro Stefano e la mia famiglia hanno un volto: Luca #Morisi.… - fmonaldi65 : RT @2b50de5a0688475: Luca Morisi, quando la Lega invocava l’arresto anche per la modica quantità di droga. E Salvini diceva: “Ti becco e va… -