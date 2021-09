Legale di Morisi | nessun sequestro materiale informatico e nessun quarto uomo

Advertising

Ggcrm : @kitersan @manginobrioches @cicovara @dan_grossi @angela_massi Fare battute e meme è un dovere morale. Poi l'unica… - Rootikal_Binghi : #GiuLeManiDalReferendum #ReferendumCannabis Ma fra qualche mese, la difesa di morisi potrebbe vertere sul fatto che… - infoitinterno : Caso Luca Morisi, il legale: «Il flacone non era suo» - larenait : Le parole dell'avvocato dell'ex «guru» dei social di #Salvini #morisi - ChiamamiGG : @AzzurraBarbuto Io non vedo nessuno che sta insultando Morisi. Vedo solo tanta gente che ride di questo fatto, come… -

Ultime Notizie dalla rete : Legale Morisi

'Il flacone con del liquido non era di Luca'. Dopo un giorno e mezzo arriva la prima controffensivadell'ex responsabile della comunicazione di Matteo Salvini, indagato a Verona per cessione di sostanze stupefacenti . La difesa ......come la quantità fosse tale da essere considerata 'per uso personale' e che quindi costerà a... la commercializzazione è. Per questo motivo spesso la guerra tra spacciatori e ...Ma tirare in ballo il discorso politico, che non c'entra nulla con il partito, perché Luca Morisi risponderà a se stesso e alla sua coscienza è un attacco gratuito alla Lega a 5 giorni dal voto'. 'Per ...L'indagine sulla cessione di stupefacenti che ha coinvolto Morisi potrebbe allargarsi. Il ruolo svolto da una quarta figura, il cinquantenne presente nell'appartamento di Luca Morisi ...