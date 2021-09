La Raggi smonta con fatti e progetti gli slogan di Calenda. Michetti e Gualtieri invece hanno preferito non partecipare a Quarta Repubblica (Di martedì 28 settembre 2021) Da una parte Virginia Raggi, dall’altra Carlo Calenda. Già solo per questo andrebbero premiati entrambi considerando che per ragioni non precisate sia Enrico Michetti sia Roberto Gualtieri non hanno partecipato al confronto Tv in onda ieri su Rete4 a “Quarta Repubblica”. Nel corso della “sfida a due”, però, a spadroneggiare è stata la sindaca uscente che alle domande di Nicola Porro ha risposto con fatti e con progetti per il futuro. Calenda, invece, nella maggior parte dei casi si è limitato ad attaccare quanto fatto dalla sindaca in questi cinque anni. “Non c’è un km di metro progettato a Roma, la situazione del traffico è stata peggiorata dalle ciclabili come sono state fatte, a capocchia con ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 28 settembre 2021) Da una parte Virginia, dall’altra Carlo. Già solo per questo andrebbero premiati entrambi considerando che per ragioni non precisate sia Enricosia Robertononpartecipato al confronto Tv in onda ieri su Rete4 a “”. Nel corso della “sfida a due”, però, a spadroneggiare è stata la sindaca uscente che alle domande di Nicola Porro ha risposto cone conper il futuro., nella maggior parte dei casi si è limitato ad attaccare quanto fatto dalla sindaca in questi cinque anni. “Non c’è un km di metro progettato a Roma, la situazione del traffico è stata peggiorata dalle ciclabili come sono state fatte, a capocchia con ...

