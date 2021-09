La destra tedesca si ferma al 10,3% ma sfonda a est: così l’AfD nella ex Ddr si sta trasformando in un partito popolare (sempre più estremista) (Di martedì 28 settembre 2021) Alternative für Deutschland alle elezioni del 2017 aveva raggiunto il 12,6% e nei sondaggi all’inizio del 2018 era data addirittura come secondo partito nazionale al 18%. Domenica 26 settembre, a distanza di otto anni dalla sua fondazione, è arrivata invece solo al 10,3%, ottenendo 83 deputati. Ne perde 11 rispetto al Bundestag uscente. Se a livello nazionale è scesa, a est invece, in Sassonia, Turingia e Sassonia-Anhalt, ha vinto nettamente rastrellando ben 16 mandati diretti. Alle passate elezioni ne aveva avuti solo tre e ne perdette poi uno con l’uscita di Frauke Petry dalla frazione parlamentare. Il maggior successo l’ha raccolto in Sassonia, con ben dieci mandati col maggioritario, e se altri due seggi in lizza a Dresda sono stati conquistati dalla Cdu, la AfD ne ha mancato uno per una manciata voti, appena 39. Il co-leader del partito, Tino ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 settembre 2021) Alternative für Deutschland alle elezioni del 2017 aveva raggiunto il 12,6% e nei sondaggi all’inizio del 2018 era data addirittura come secondonazionale al 18%. Domenica 26 settembre, a distanza di otto anni dalla sua fondazione, è arrivata invece solo al 10,3%, ottenendo 83 deputati. Ne perde 11 rispetto al Bundestag uscente. Se a livello nazionale è scesa, a est invece, in Sassonia, Turingia e Sassonia-Anhalt, ha vinto nettamente rastrellando ben 16 mandati diretti. Alle passate elezioni ne aveva avuti solo tre e ne perdette poi uno con l’uscita di Frauke Petry dalla frazione parlamentare. Il maggior successo l’ha raccolto in Sassonia, con ben dieci mandati col maggioritario, e se altri due seggi in lizza a Dresda sono stati conquistati dalla Cdu, la AfD ne ha mancato uno per una manciata voti, appena 39. Il co-leader del, Tino ...

