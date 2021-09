La Cina ferma i Bitcoin. Forchielli: “Non tollerano strumenti che non possono controllare” (Di martedì 28 settembre 2021) “Da tempo mi aspettavo questa mossa. I cinesi vogliono il controllo assoluto sulla moneta. Non possono tollerare soggetti autonomi dallo stato”. I tanti impegni che lo chiamano in causa tra Europa e Occidente non gli hanno impedito di dire la sua ad HuffPost. Alberto Forchielli, fondatore e managing partner del fondo d’investimenti Mandarin Capital e noto imprenditore italiano, non ha dubbi. La stretta regolatoria di Pechino sulle criptovalute è una manovra inevitabile. “Soprattutto se si considera che le cryptocurrencies vengono estratte senza controlli di banche centrali o autorità tipo Consob. A Pechino non tollerano fenomeni non regolati”. Dal 21 settembre, la Banca del Popolo ha vietato la circolazione di Bitcoin e compagnia su tutto il territorio cinese. Il divieto è rivolto sia al trading, cioè la vendita, sia ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 28 settembre 2021) “Da tempo mi aspettavo questa mossa. I cinesi vogliono il controllo assoluto sulla moneta. Nontollerare soggetti autonomi dallo stato”. I tanti impegni che lo chiamano in causa tra Europa e Occidente non gli hanno impedito di dire la sua ad HuffPost. Alberto, fondatore e managing partner del fondo d’investimenti Mandarin Capital e noto imprenditore italiano, non ha dubbi. La stretta regolatoria di Pechino sulle criptovalute è una manovra inevitabile. “Soprattutto se si considera che le cryptocurrencies vengono estratte senza controlli di banche centrali o autorità tipo Consob. A Pechino nonfenomeni non regolati”. Dal 21 settembre, la Banca del Popolo ha vietato la circolazione die compagnia su tutto il territorio cinese. Il divieto è rivolto sia al trading, cioè la vendita, sia ...

