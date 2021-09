Il flacone con la droga non era di Luca Morisi: indagato per cessione di stupefacenti uno dei due romeni (Di martedì 28 settembre 2021) A quanto apprende l’Adnkronos, uno dei due romeni fermati per un controllo il mese scorso, sarebbe indagato per cessione di stupefacenti, nell’ambito del caso di Luca Morisi, già sotto indagine della Procura di Verona. Una notizia che contribuisce a fare chiarezza su un aspetto della vicenda che coinvolge Luca Morisi, guru della comunicazione social di Matteo Salvini, indagato dalla Procura di Verona per cessione di stupefacenti. L’ipotesi di reato a carico di uno dei due romeni che ha trascorso delle giornate a casa di Morisi lascia intuire che forse il ruolo di “pusher” non era quello del collaboratore del leader leghista. A conferma di questa tesi, la notizia – data ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 28 settembre 2021) A quanto apprende l’Adnkronos, uno dei duefermati per un controllo il mese scorso, sarebbeperdi, nell’ambito del caso di, già sotto indagine della Procura di Verona. Una notizia che contribuisce a fare chiarezza su un aspetto della vicenda che coinvolge, guru della comunicazione social di Matteo Salvini,dalla Procura di Verona perdi. L’ipotesi di reato a carico di uno dei dueche ha trascorso delle giornate a casa dilascia intuire che forse il ruolo di “pusher” non era quello del collaboratore del leader leghista. A conferma di questa tesi, la notizia – data ...

