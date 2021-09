Il derby e la polemica per l'abbraccio a Leiva: la verità di Parolo (Di martedì 28 settembre 2021) ROMA - A molti non è piaciuto l'atteggiamento di Marco Parolo, ex centrocampista della Lazio e oggi opinionista a Dazn, nell'immediato post derby. Nell'intervista con Mourinho, ha chiarito la sua ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 28 settembre 2021) ROMA - A molti non è piaciuto l'atteggiamento di Marco, ex centrocampista della Lazio e oggi opinionista a Dazn, nell'immediato post. Nell'intervista con Mourinho, ha chiarito la sua ...

Advertising

LALAZIOMIA : Il derby e la polemica per l'abbraccio a Leiva: la verità di Parolo - sportli26181512 : Il derby e la polemica per l'abbraccio a Leiva: la verità di Parolo: L’opinionista di Dazn ed ex centrocampista del… - K_1900_ : Polemica pazzerella a due giorni dal derby. Immagina mettere a 25 euro i biglietti per curva e distinti per assist… - Pasquata1 : Vogliamo ricordare a tutti i romanisti che fanno polemica sul video fatto a #Zaniolo, che qualche mese fa dalla… - mohsospesa : Appena recuperata la polemica tra buriny e fascio, continuo a preferire il derby della madonnina -