“Ho avuto una cotta per Soleil”, Tommaso Eletti vuota il sacco e parla di alcuni “segnali” (Di martedì 28 settembre 2021) Tommaso Eletti intervistato da Casa Chi ha parlato della sua esperienza dentro la Casa del Grande Fratello Vip svelando di avere una cotta per Soleil Sorge (che, secondo lui, avrebbe lanciato dei segnali a tal proposito). “Ho avuto una cotta per Soleil Sorge”, Tommaso Eletti vuota il sacco Se nella Casa c’era una ragazza che... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 28 settembre 2021)intervistato da Casa Chi hato della sua esperienza dentro la Casa del Grande Fratello Vip svelando di avere unaperSorge (che, secondo lui, avrebbe lanciato deia tal proposito). “HounaperSorge”,ilSe nella Casa c’era una ragazza che... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

SimoneCosimi : Tanti over 80 sono stati positivi DOPO aver avuto entrambe le dosi: come mia nonna, hanno avuto una malattia lieve… - ZZiliani : Va be’ che abbiamo avuto un presidente FIGC squalificato per razzismo da #FIFA e #UEFA (#Tavecchio), va be’ che abb… - Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi ha avuto oggi una conversazione telefonica con il Presidente della Federazione Russa, Vladimir… - aasya1603 : -a 16 anni ho avuto una figlia e quando quello che doveva essere il padre ha scelto di non far parte della nostra f… - Godsent072011 : RT @valy_s: Debora ha avuto una pericardite grave ed il suo cardiologo ha sconsigliato la vaccinazione Ma il vaccinatore ha detto che la le… -