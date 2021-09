Gf Vip 6, due ex gieffine contro Soleil Sorge: “Maleducata, la tua anima è inesistente” (Di martedì 28 settembre 2021) Il confronto di ieri sera tra Soleil Sorge, Gianmaria Antinolfi e la sua fidanzata Greta Mastroianni ha fatto molto chiacchierare il pubblico a casa e non solo. Ad esprimersi sono stati sia gli inquilini della Casa del Gf Vip 6, che i telespettatori i quali hanno espresso le loro opinioni sui social. A spiccare è stato il commento di un’ex gieffina nonché ex partecipante a Temptation Island. Stiamo parlando di Selvaggia Roma che è stata una concorrente del Gf Vip 5. La Roma ha infatti commentato un post pubblicato dal profilo Instagram del Gf Vip su Soleil esprimendo tutta la sua antipatia nei confronti della ragazza: Io non ho parole con quanta superficialità possa dire la parola staker. Boh. Per poi giocarci e farlo scemo. In più Maleducata ad alti livelli nei confronti di Greta. Sarai anche un personaggio che fa ... Leggi su isaechia (Di martedì 28 settembre 2021) Il confronto di ieri sera tra, Gianmaria Antinolfi e la sua fidanzata Greta Mastroianni ha fatto molto chiacchierare il pubblico a casa e non solo. Ad esprimersi sono stati sia gli inquilini della Casa del Gf Vip 6, che i telespettatori i quali hanno espresso le loro opinioni sui social. A spiccare è stato il commento di un’ex gieffina nonché ex partecipante a Temptation Island. Stiamo parlando di Selvaggia Roma che è stata una concorrente del Gf Vip 5. La Roma ha infatti commentato un post pubblicato dal profilo Instagram del Gf Vip suesprimendo tutta la sua antipatia nei confronti della ragazza: Io non ho parole con quanta superficialità possa dire la parola staker. Boh. Per poi giocarci e farlo scemo. In piùad alti livelli nei confronti di Greta. Sarai anche un personaggio che fa ...

