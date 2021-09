Draghi al Quirinale? La prima mossa la fa Giorgetti. La bussola di Ocone (Di martedì 28 settembre 2021) Il dibattito pubblicistico sull’intervista ad ampio spettro concessa da Giancarlo Giorgetti a La Stampa di Torino si è concentrato soprattutto sulla parte riguardante i rapporti interni alla Lega. Eppure, secondo me la parte più rilevante è quella che concerne l’elezione, a inizio del nuovo anno, del prossimo Presidente della Repubblica, vero punto di svolta degli equilibri di sistema per il nostro Paese. Un argomento così sensibile che risulta difficile pensare che l’uomo che viene dato fra i più vicini a Mario Draghi abbia agito in totale autonomia. Non arrivo a dire, ovviamente, che egli abbia concordato con Draghi stesso l’uscita, ma che non abbia tenuto presente gli umori colti a Palazzo Chigi è difficile negarlo. Dimodoché si può forse dire che la sua mossa è la prima uscita significativa in quel ... Leggi su formiche (Di martedì 28 settembre 2021) Il dibattito pubblicistico sull’intervista ad ampio spettro concessa da Giancarloa La Stampa di Torino si è concentrato soprattutto sulla parte riguardante i rapporti interni alla Lega. Eppure, secondo me la parte più rilevante è quella che concerne l’elezione, a inizio del nuovo anno, del prossimo Presidente della Repubblica, vero punto di svolta degli equilibri di sistema per il nostro Paese. Un argomento così sensibile che risulta difficile pensare che l’uomo che viene dato fra i più vicini a Marioabbia agito in totale autonomia. Non arrivo a dire, ovviamente, che egli abbia concordato constesso l’uscita, ma che non abbia tenuto presente gli umori colti a Palazzo Chigi è difficile negarlo. Dimodoché si può forse dire che la suaè lauscita significativa in quel ...

