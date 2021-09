“Da Grande”, non si placano le polemiche e Cattelan: “Rifarei tutto” (Di martedì 28 settembre 2021) Fanno discutere le affermazioni del conduttore Il programma Rai, “Da Grande“, in termini di ascolti, non ha convinto. Lo show di Alessandro Cattelan, suddiviso in due serate, ha attirato varie critiche alimentate ancora di più dalle parole del conduttore. Intervistato da ‘Repubblica’ ha infatti spiegato che sì c’è stato qualche errore ma che rifarebbe tutto, affermazione che hanno acceso le discussioni in rete. Lo show di Cattelan su Rai1 è un disastro. Capita, forse qualcuno ne renderà conto forse no. Ma è interessante quello che (pare) ha detto il conduttore: “Rifarei tutto così”. La frase è la sintesi del modo meno intelligente (eufemismo) di affrontare l’errore e il fallimento. — Gianrico Carofiglio (@GianricoCarof) September 28, 2021 Cattelan, però, non vuole ... Leggi su 361magazine (Di martedì 28 settembre 2021) Fanno discutere le affermazioni del conduttore Il programma Rai, “Da“, in termini di ascolti, non ha convinto. Lo show di Alessandro, suddiviso in due serate, ha attirato varie critiche alimentate ancora di più dalle parole del conduttore. Intervistato da ‘Repubblica’ ha infatti spiegato che sì c’è stato qualche errore ma che rifarebbe, affermazione che hanno acceso le discussioni in rete. Lo show disu Rai1 è un disastro. Capita, forse qualcuno ne renderà conto forse no. Ma è interessante quello che (pare) ha detto il conduttore: “così”. La frase è la sintesi del modo meno intelligente (eufemismo) di affrontare l’errore e il fallimento. — Gianrico Carofiglio (@GianricoCarof) September 28, 2021, però, non vuole ...

