Coppa del Mondo di corsa in montagna, Baldaccini e Gaggi chiudono il Trofeo Ciolo sul podio (Di martedì 28 settembre 2021) Doppio podio per la corsa in montagna bergamasca al Trofeo Ciolo, valido come prova di Coppa del Mondo. Le alture del Salento hanno regalato il podio ad Alex Baldaccini e Alice Gaggi, che hanno concluso rispettivamente in terza posizione la prova maschile e quella femminile. Ultimo italiano a conquistare la World Cup nel 2017, il 33enne di San Giovanni Bianco si è confermato in ottima forma sin dalle prime battute rimanendo agganciato al gruppo principale guidato da Petro Mamu. Costretto a stringere nel corso della seconda tornata, l'alfiere del Gruppo Sportivo Orobie non è riuscito a resistere al ritmo dell'eritreo che in occasione dell'ultimo passaggio sull'Aspro si è involato verso la vittoria. Gara senza storia ...

