Congelati dall'azoto, morti due operai all'Humanitas (Di martedì 28 settembre 2021) A causare la morte potrebbe essere stata un'intossicazione o delle ustioni da congelamento. Nel 2021 sono oltre 700 le vittime sul lavoro Leggi su ilgiornale (Di martedì 28 settembre 2021) A causare la morte potrebbe essere stata un'intossicazione o delle ustioni da congelamento. Nel 2021 sono oltre 700 le vittime sul lavoro

Advertising

varesenews : Due morti sul lavoro a Milano congelati dall’azoto liquido - antonie85321896 : RT @blogsicilia: #humanitas #pievemilanese #milano Due operai morti congelati in un ospedale, uccisi dall'azoto liquido - - blogsicilia : #humanitas #pievemilanese #milano Due operai morti congelati in un ospedale, uccisi dall'azoto liquido -… - Loredanataberl1 : RT @ChanceGardiner: Nuove email rivelano che Hunter Biden ha chiesto $ 2 milioni più 'commissioni di successo' per aiutare a recuperare mil… - Pixty3 : RT @ChanceGardiner: Nuove email rivelano che Hunter Biden ha chiesto $ 2 milioni più 'commissioni di successo' per aiutare a recuperare mil… -