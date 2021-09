Clubhouse e Facebook, in vendita sul dark web i dati di 3,8 miliardi di utenti trafugati dagli hacker (Di martedì 28 settembre 2021) I dati di 3,8 miliardi di persone in vendita al prezzo di 100mila dollari. Questo il testo dell’annuncio che il 4 settembre è stato pubblicato su un forum di hacker accessibile tramite dark web. Ad alimentare il bottino di quello che al momento appare come l’ultimo grande colpo messo a segno dai pirati informatici sono stati questa volta soprattutto gli utenti di Clubhouse, il portale di chat audio lanciato nel 2020 da Alpha Exploration, le cui informazioni personali erano state trafugate in estate insieme a quelle di svariati profili Facebook collegati. Secondo quanto ricostruito dal sito di informazione tecnologica CyberNews, il database non si limita a nomi e numeri di telefono degli interessati e dei loro contatti in rubrica ma comprende anche la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 settembre 2021) Idi 3,8di persone inal prezzo di 100mila dollari. Questo il testo dell’annuncio che il 4 settembre è stato pubblicato su un forum diaccessibile tramiteweb. Ad alimentare il bottino di quello che al momento appare come l’ultimo grande colpo messo a segno dai pirati informatici sono stati questa volta soprattutto glidi, il portale di chat audio lanciato nel 2020 da Alpha Exploration, le cui informazioni personali erano state trafugate in estate insieme a quelle di svariati profilicollegati. Secondo quanto ricostruito dal sito di informazione tecnologica CyberNews, il database non si limita a nomi e numeri di telefono degli interessati e dei loro contatti in rubrica ma comprende anche la ...

