Clarissa | Mariana e Jo | un vip non merita di stare in Casa Il retroscena

Leggi su 361magazine

(Di martedì 28 settembre 2021)Trevisan e Jo Squillo, riunite in giardino commentano le nomination. Nicola Pisu? “Non stando di essere in” Commentano le ultime nomination della quinta puntata, la principessaTrevisan e Jo Squillo si soffermano a sganciare opinioni sul concorrente Nicola Pisu. La giovanerivela e spiega alle due inquiline la ragione che l’hanno portata a nominare Andrealino anzichè Nicola Pisu. In primis la principessa svela che lei e le sue sorelle non hanno intenzione di nominare le concorrenti donne della, e quindi stanno valutando e studiando gli uomini, per il semplice fatto che le vincitrici di sesso femminile in tutte le edizioni siano state davvero poche. Sul concorrente ...