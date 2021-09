Atp San Diego 2021, sconfitta all’esordio per Fognini: Nakashima lo batte in rimonta (Di martedì 28 settembre 2021) Debutto amaro per Fabio Fognini nell’Atp 250 di San Diego 2021. Il tennista azzurro si è infatti arreso in rimonta al giovane Brandon Nakashima, in tabellone grazie ad una wild card, vittorioso per 6-7(5) 6-1 7-5. Match durato poco più di due ore e un quarto, nel quale per certi tratti si è visto un buon Fognini, nonostante la superficie fosse più congeniale al suo avversario. Purtroppo Fabio ha pagato i tanti doppi falli, ben 9, ed un rendimento con la seconda palla al di sotto delle aspettative. Al prossimo turno Nakashima se la vedrà con Rublev, prima testa di serie. IL TABELLONE IL MONTEPREMI CRONACA – Molto combattuto il primo set, dove a fare la differenza sono stati i servizi. L’americano ha concesso una palla break nel primo gioco, prima di tenere la battuta in ... Leggi su sportface (Di martedì 28 settembre 2021) Debutto amaro per Fabionell’Atp 250 di San. Il tennista azzurro si è infatti arreso inal giovane Brandon, in tabellone grazie ad una wild card, vittorioso per 6-7(5) 6-1 7-5. Match durato poco più di due ore e un quarto, nel quale per certi tratti si è visto un buon, nonostante la superficie fosse più congeniale al suo avversario. Purtroppo Fabio ha pagato i tanti doppi falli, ben 9, ed un rendimento con la seconda palla al di sotto delle aspettative. Al prossimo turnose la vedrà con Rublev, prima testa di serie. IL TABELLONE IL MONTEPREMI CRONACA – Molto combattuto il primo set, dove a fare la differenza sono stati i servizi. L’americano ha concesso una palla break nel primo gioco, prima di tenere la battuta in ...

