Armando Incarnato paragonato a Gianni Sperti | la sua reazione

Leggi su novella2000

(Di martedì 28 settembre 2021) LadiDa anni uno dei personaggi più chiacchierati di Uomini e Donne è. Come è noto il Cavaliere del dating show di Maria De Filippi in più occasioni ha diviso per il web per via di alcuni suoi atteggiamenti, ma senza dubbio è uno dei principali volti del Trono L'articolo proviene da Novella 2000.