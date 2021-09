2064: Read Only Memories gratis su Epic Games Store fino a domani (Di martedì 28 settembre 2021) Se stavi cercando un nuovo videogioco gratuito da aggiungere alla tua collezione di Epic Games Store , 2064: Read Only Memories , di MidBoss è disponibile per il download a costo zero . Ovviamente, come sempre, bisognerà sbrigarsi perché è acquistabile gratuitamente solo fino alle 6:00 del 29 settembre. 2064: Read Only Memories è un’opera cyberpunk moderna uscita nel 2015 in cui gli elementi narrativi classici dei videogiochi si mescolano a quelli attuali, offrendo un’esperienza immersiva in cui gli utenti devono entrare in una Neo-California piena di misteri e avventure mano nella mano di Turing, la prima grande macchina intelligente al mondo, per smascherare ogni tipo di ... Leggi su gamesandconsoles (Di martedì 28 settembre 2021) Se stavi cercando un nuovo videogioco gratuito da aggiungere alla tua collezione di, di MidBoss è disponibile per il download a costo zero . Ovviamente, come sempre, bisognerà sbrigarsi perché è acquistabile gratuitamente soloalle 6:00 del 29 settembre.è un’opera cyberpunk moderna uscita nel 2015 in cui gli elementi narrativi classici dei videogiochi si mescolano a quelli attuali, offrendo un’esperienza immersiva in cui gli utenti devono entrare in una Neo-California piena di misteri e avventure mano nella mano di Turing, la prima grande macchina intelligente al mondo, per smascherare ogni tipo di ...

