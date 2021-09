Volley, l’ex ct Mauro Berruto salva la giocatrice afgana Safiya: è riuscita a fuggire in Italia (Di lunedì 27 settembre 2021) Safiya adesso è salva. Dopo essersi nascosta per tre settimane a Kabul in seguito al colpo di stato dei talebani di un mese fa, con l’aiuto dell’ex ct dell’Italia del Volley e attuale responsabile dello sport del PD, Mauro Berruto, è riuscita a mettersi in salvo e a sbarcare in Italia grazie all’aiuto del tecnico che, per la verità, nemmeno conosceva, ma che ha preso subito a cuore la sua storia e la sorte delle donne afgane con la solita delicatezza e profondità che gli si riconosce: “Sono sull’aereo, sto nascendo una seconda volta”, dice l’atleta afgana. E Berruto a La Repubblica racconta il suo stato d’animo: “È arrivata in Italia sabato mattina dopo un mese vissuto sull’ottovolante ... Leggi su sportface (Di lunedì 27 settembre 2021)adesso è. Dopo essersi nascosta per tre settimane a Kabul in seguito al colpo di stato dei talebani di un mese fa, con l’aiuto delct dell’dele attuale responsabile dello sport del PD,, èa mettersi in salvo e a sbarcare ingrazie all’aiuto del tecnico che, per la verità, nemmeno conosceva, ma che ha preso subito a cuore la sua storia e la sorte delle donne afgane con la solita delicatezza e profondità che gli si riconosce: “Sono sull’aereo, sto nascendo una seconda volta”, dice l’atleta. Ea La Repubblica racconta il suo stato d’animo: “È arrivata insabato mattina dopo un mese vissuto sull’ottovolante ...

