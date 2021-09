Sesto Fiorentino: odore di droga in auto. Arrestato 26enne con hashish e marijuana (Di lunedì 27 settembre 2021) La Polizia di Stato ha Arrestato un incensurato 26enne italiano del posto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti sono stati colpiti dall'odore di droga che emanava l'auto quando lo hanno fermato per un controllo L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 27 settembre 2021) La Polizia di Stato haun incensuratoitaliano del posto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti sono stati colpiti dall'diche emanava l'quando lo hanno fermato per un controllo L'articolo proviene da Firenze Post.

