Sconcerti: “Napoli primo in classifica? vedremo più avanti. La Juve dovrebbe stare nelle prime posizioni” (Di lunedì 27 settembre 2021) Mario Sconcerti parla del primato del Napoli e della posizione della Juventus nella classifica di serie A. Sconcerti SU Napoli E JuveNTUS Mario Sconcerti, editorialista del Corriere della Sera, commenta la classifica di serie A. Sconcerti ai microfoni di TMW Radio, si è soffermato in particolare sul primato del Napoli, sulla Juve e sul derby capitolino tra Lazio e Roma: “Cosa penso della sesta giornata di Serie A? E’ stata molto importante, in un campionato diverso dagli altri. Sta regalando partite molto spettacolari, vedi Inter-Atalanta, e il derby tra Lazio e Roma. La Juventus è un malato convalescente? Il distacco dalle prime è rimasto lo stesso. ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 27 settembre 2021) Marioparla del primato dele della posizione dellantus nelladi serie A.SUNTUS Mario, editorialista del Corriere della Sera, commenta ladi serie A.ai microfoni di TMW Radio, si è soffermato in particolare sul primato del, sullae sul derby capitolino tra Lazio e Roma: “Cosa penso della sesta giornata di Serie A? E’ stata molto importante, in un campionato diverso dagli altri. Sta regalando partite molto spettacolari, vedi Inter-Atalanta, e il derby tra Lazio e Roma. Lantus è un malato convalescente? Il distacco dalleè rimasto lo stesso. ...

