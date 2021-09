Sciopero dei camionisti contro il green pass, ecco dove si registrano code e rallentamenti (Di lunedì 27 settembre 2021) Annunciato da giorni per oggi 27 settembre si sta svolgendo lo Sciopero dei camionisti anti - green pass lungo la rete autostradale italiana. La manifestazione indetta per protestare contro l'... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 27 settembre 2021) Annunciato da giorni per oggi 27 settembre si sta svolgendo lodeianti -lungo la rete autostradale italiana. La manifestazione indetta per protestarel'...

marcocappato : Non facciamoci rapinare il #ReferendumCannabis! Da stasera, sciopero della fame. Per aderire:… - SkyTG24 : Green Pass, allerta per lo sciopero dei camionisti contro il certificato verde - ilriformista : La protesta che doveva bloccare l'Italia è rimasta sui social: lo sciopero dei #camionisti per ora è un flop - DovAnachronos : RT @sregolatore: Purtroppo la protesta dei camionisti è fallita a causa dello sciopero degli agenti dei servizi segreti - labrinta : L'11 ottobre i Cobas della logistica scioperano (quelli dei pacchettini dell'e-commerce..) -