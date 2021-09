Salgono abusivamente su uno yacht privato | denunciati

(Di lunedì 27 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sono salitisu unoormeggiato al molo Luise a Napoli ed hanno consumato cibo e bevande lasciando briciole, cenere e mozziconi di sigarette a prua e danneggiato in vari punti la zona del tetto. Una ‘bravata’ che li ha messi nei guai perché, grazie al sistema di videosorveglianza, sono stati individuati edalla polizia per violazione di domicilio. Si tratta di due ragazzi di 17 e 20 anni, di origine rumena. A chiedere l’intervento degli agenti è stato il comandante dell’imbarcazione. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

