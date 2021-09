**Roma: Pd 'ringrazia' Giorgetti, mette Calenda a destra, 'ci ha fatto un favore'** (Di lunedì 27 settembre 2021) Roma, 27 set. (Adnkronos) - "Ci ha fatto un favore". Questa la valutazione tra i parlamentari dem dell'uscita di Giancarlo Giorgetti a favore di Carlo Calenda. Da una parte, la presa di distanza da Enrico Michetti, dall'altra soprattutto l'aver spostato nel campo della destra il leader di Azione. Un 'imbrigliamento' da cui lo stesso Calenda cerca subito si sottrarsi: via social ringrazia il ministro leghista ma risponde piccato ai tweet Pd che lo 'iscrivono' a destra. "Sarei il candidato della destra perché Giorgetti ha detto che sono un bravo amministratore?! Suvvia crescete", scrive il candidato sindaco di Azione. Ma i dem hanno gioco facile di fronte all'endorsement di Giorgetti. ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 settembre 2021) Roma, 27 set. (Adnkronos) - "Ci haun". Questa la valutazione tra i parlamentari dem dell'uscita di Giancarlodi Carlo. Da una parte, la presa di distanza da Enrico Michetti, dall'altra soprattutto l'aver spostato nel campo dellail leader di Azione. Un 'imbrigliamento' da cui lo stessocerca subito si sottrarsi: via socialil ministro leghista ma risponde piccato ai tweet Pd che lo 'iscrivono' a. "Sarei il candidato dellaperchéha detto che sono un bravo amministratore?! Suvvia crescete", scrive il candidato sindaco di Azione. Ma i dem hanno gioco facile di fronte all'endorsement di. ...

