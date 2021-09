Reddito di cittadinanza, Corte dei Conti: “352 mila percettori occupati grazie ai navigator”. Ma manca il coordinamento tra i centri delle diverse regioni (Di lunedì 27 settembre 2021) Sono 352mila i percettori di Reddito di cittadinanza che hanno trovato lavoro grazie a centri per l’impiego e navigator. Il dato emerge dall’indagine della Corte dei Conti sul “Funzionamento dei centri per l’impiego nell’ottica dello sviluppo del mercato del lavoro”. Nel 65% si è trattato di contratti a tempo determinato (per lo più con una durata al di sotto dei 6 mesi), nel 15% di un contratto a tempo indeterminato e il 4% un apprendistato. I contratti hanno riguardato soprattutto professioni non qualificate nel commercio e nei servizi, seguiti da quelli associati a professioni qualificate nelle attività ricettive e della ristorazione; in minima parte hanno interessato il settore metalmeccanico-artigiano. Sinora le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 settembre 2021) Sono 352didiche hanno trovato lavoroper l’impiego e. Il dato emerge dall’indagine delladeisul “Funzionamento deiper l’impiego nell’ottica dello sviluppo del mercato del lavoro”. Nel 65% si è trattato di contratti a tempo determinato (per lo più con una durata al di sotto dei 6 mesi), nel 15% di un contratto a tempo indeterminato e il 4% un apprendistato. I contratti hanno riguardato soprattutto professioni non qualificate nel commercio e nei servizi, seguiti da quelli associati a professioni qualificate nelle attività ricettive e della ristorazione; in minima parte hanno interessato il settore metalmeccanico-artigiano. Sinora le ...

