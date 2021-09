"Non credo in queste cose". La bordata del padre di Manuel Bortuzzo contro Lulù: cosa proprio non torna (Di lunedì 27 settembre 2021) La liason tra Manuel Bortuzzo e la principessa Lucrezia Hailé Selassié non convince il padre del ragazzo. L'uomo ha espresso infatti le sue perplessità dopo un bacio sotto le coperte, passione scoppiata al Grande Fratello Vip 2021, il programma condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Il padre ha ammesso che Lulù, dal suo punto di vista, non è il tipo di ragazza che piace a Manuel. “In quelle circostanze, in quei posti, si creano altri equilibri, si creano altre leve, altre sensazioni e altre emozioni. Logicamente perché sei chiuso e così via. Io, per adesso, la vedo una bella amicizia senz'ombra di dubbio perché Manuel è fatto così con tutte le persone. Non credo in colpo di fulmine. Non credo in queste ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 settembre 2021) La liason trae la principessa Lucrezia Hailé Selassié non convince ildel ragazzo. L'uomo ha espresso infatti le sue perplessità dopo un bacio sotto le coperte, passione scoppiata al Grande Fratello Vip 2021, il programma condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Ilha ammesso che, dal suo punto di vista, non è il tipo di ragazza che piace a. “In quelle circostanze, in quei posti, si creano altri equilibri, si creano altre leve, altre sensazioni e altre emozioni. Logicamente perché sei chiuso e così via. Io, per adesso, la vedo una bella amicizia senz'ombra di dubbio perchéè fatto così con tutte le persone. Nonin colpo di fulmine. Nonin...

Advertising

IlContiAndrea : Frequento la bolla Twitter da un po'. Credo di non aver mai visto uno schieramento così netto pro e contro un perso… - borghi_claudio : @Alessia_ing @tradori Io credo di aver fatto il mio lavoro di rappresentante meglio che potevo ma se c'è qualcuno m… - teatrolafenice : ?? «Non è che io sia asociale, ma credo che se un artista vuole utilizzare il cervello per un lavoro creativo, 'auto… - pastadizuccher0 : no vabbé non ci credo - minholinotino : NON CI CREDO stamattina avevo fatto cadere dell’acqua sulla scrivania solo che non mi andava di asciugare quindi ho… -