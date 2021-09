Non accetta la fine della sua relazione con la ex, percorre 1400 km per ucciderla e poi tenta il suicidio (Di lunedì 27 settembre 2021) Ha percorso 1400 km per provare a uccidere la sua ex . Kelvin Obayuwana, 23enne nigeriano, è partito dalla provincia di Messina per raggiungere la ex compagna di appena 20 anni Blessing Samson. La ... Leggi su leggo (Di lunedì 27 settembre 2021) Ha percorsokm per provare a uccidere la sua ex . Kelvin Obayuwana, 23enne nigeriano, è partito dalla provincia di Messina per raggiungere la ex compagna di appena 20 anni Blessing Samson. La ...

Advertising

borghi_claudio : Se si vogliono cambiare le cose anche nel proprio condominio bisogna arrivare al 51% Se non si accetta la sfida di… - Esterin62237737 : RT @DiegoFusaro: Per i professionisti dell'informazione, tuttavia, la violenza è sempre e solo quella di chi non accetta queste nuove forme… - EnricoGaiani : RT @DiegoFusaro: Per i professionisti dell'informazione, tuttavia, la violenza è sempre e solo quella di chi non accetta queste nuove forme… - Mariann46409026 : RT @andiamoviaora: Il CEO di Pfizer annuncia i vaccini ripetuti...un business senza fine sulla pelle di tutti, perché chi accetta di farsi… - lindoboludo : RT @DiegoFusaro: Per i professionisti dell'informazione, tuttavia, la violenza è sempre e solo quella di chi non accetta queste nuove forme… -