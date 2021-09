Moratoria fiscale | come cancellare multe | tasse e bolli non pagati

(Di lunedì 27 settembre 2021) Sono state appena pubblicate le regole per procedere alla cancellazione dei debiti fino a 5mila europrevisto dal Decreto Sostegni (Dl41/2021) approvato dal Governo Draghi lo scorso marzo. Si tratta di una misura che consente diautomaticamente (senza domanda da parte del contribuente) le vecchie cartelle fiscali che risalgono al periodo compreso tra il 2000 e il 2010. Il limite d'importo C'è tempo fino al 31 ottobre per usufruire della cancellazione automatica dei vecchi debiti che arrivano a un importo massimo di 5.000 euro. Il super condono approvato nel primo decreto Sostegni (Dl 41/2021) riguarda la soppressione dinon pagate al 23 marzo 2021 che abbiano un importo residuo fino a 5mila euro. Le sanzione debbono essere state affidate all'agente della riscossione ...

Ultime Notizie dalla rete : Moratoria fiscale

Panorama

"Quello della riforma" ha detto Leo - sarà uno dei temi cardine nei prossimi mesi: già ...e molte famiglie si vedranno arrivare a breve delle cartelle esattoriali terminata lae ...... è possibile, in presenza di determinate condizioni, che la proposta di transazione... Sempre in tema di concordato in continuità, viene raddoppiato da uno a due anni il periodo di...Bruno Villois Mentre la fiducia delle famiglie è ai massimi addirittura dal 1988 diminuisce se pure di una incollatura la fiducia delle imprese. "Colpa" dell’imputato burocrazia ma anche serie respons ...Alla fine di quest'anno lo stock dei crediti deteriorati nei bilanci bancari si attesterà a 90 mld di euro con un Npe ratio inferiore al 5%, ma balzerà a 113 mld alla fine del 2023, secondo il report ...