"Me l'ha detto Gianmaria e l'ho fatto". Tommaso Eletti fuori dal GF Vip, ma è ancora protagonista (Di lunedì 27 settembre 2021) Tommaso Eletti è stato il primo eliminato dal Grande Fratello Vip. Ha perso al televoto contro Davide Silvestri. "Lo sapevo ragà, troppi odiatori in giro" ha sentenziato il ragazzo mentre usciva, consapevole che la pessima reputazione maturata a Temptation Island potrebbe non avergli dato scampo. Tuttavia non è completamente uscito dalle dinamiche del reality. Infatti una volta all'esterno della Casa ha contattato Greta Giulia Mastroianni, fidanzata di Gianmaria Antinolfi. Dopo la fine della storia con Soleil Sorge, Gianmaria Antinolfi ha ammesso di avere una nuova relazione. Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi hanno avuto una storia prima di entrare al reality, durata da settembre 202o a giugno 2021. Nel corso dell'estate prima del reality la coppia era stata pizzicata dagli scatti di Chi, che ...

