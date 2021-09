Mafia: Mori, 'dossier appalti concausa uccisione Borsellino' (Di lunedì 27 settembre 2021) Palermo, 27 set. (Adnkronos) - "Io ritengo che il dossier Mafia e appalti fu una concausa dell'uccisione di Paolo Borsellino". Ne è convinto il generale Mario Mori che lo ha detto intervistato da 'Quarta Repubblica' in onda stasera. "Ma non è finita qui", aggiunge Mori. "Quella era l'inizio dell'indagine - aggiunge - c'era un gruppo di potere fatto da imprenditori, politici e mafiosi che decidevano gli appalti e si spartivano i proventi". "Quando andammo a Napoli - dice- facemmo la stesa cosa di Palermo con il procuratore Cordova, con una variante: ci abbiamo messo un uomo che doveva prendere contatti con i camorristi. Abbiamo preso un ufficiale del Ros che come rappresentante delle imprese che realizzava l'alta velocità Roma-Napoli si ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 settembre 2021) Palermo, 27 set. (Adnkronos) - "Io ritengo che ilfu unadell'di Paolo". Ne è convinto il generale Marioche lo ha detto intervistato da 'Quarta Repubblica' in onda stasera. "Ma non è finita qui", aggiunge. "Quella era l'inizio dell'indagine - aggiunge - c'era un gruppo di potere fatto da imprenditori, politici e mafiosi che decidevano glie si spartivano i proventi". "Quando andammo a Napoli - dice- facemmo la stesa cosa di Palermo con il procuratore Cordova, con una variante: ci abbiamo messo un uomo che doveva prendere contatti con i camorristi. Abbiamo preso un ufficiale del Ros che come rappresentante delle imprese che realizzava l'alta velocità Roma-Napoli si ...

Advertising

andreapurgatori : 'La trattativa Stato-mafia nel 1992 ci fu ma non è reato'. Assolti Mori, De Donno e Subranni. Non colpevole Dell'Ut… - reportrai3 : Stato-mafia: assolti in appello Mori, Subranni, De Donno e Dell’Utri Alla presunta trattativa #Report ha dedicato… - ilriformista : Verdetto ribaltato in Appello sulla trattativa Stato Mafia: assolti Dell’Utri, Mori, De Donno e Subranni, condannat… - TV7Benevento : Mafia: Mori, 'dossier appalti concausa uccisione Borsellino'... - TV7Benevento : Mafia: Mori, 'scoprimmo per primi rapporti boss e appalti, ma a Borsellino fu vietato occuparsene'... -