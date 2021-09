Juve | Real e Barcellona | la Uefa cancella i procedimenti sulla Superlega

(Di lunedì 27 settembre 2021) La Corte d'Appelloha dichiarato nullo il procedimento, come se non fosse mai stato aperto ". Da Nyon, tramite un comunicato ufficiale, hanno fatto sapere che idisciplinari contro ...

Da Nyon, tramite un comunicato ufficiale, hanno fatto sapere che i procedimenti disciplinari controMadrid e Barcellona per una potenziale violazione del quadro normativo dell'organo ...Passo indietro di Ceferin La Uefa cancella i procedimenti disciplinari nei confronti di Juventus,Madrid e Barcellona per il progetto Superlega . I 3 club sono rimasti gli unici a sostenere l'iniziativa, abbandonata da altre 9 società 'perdonate' dalla Uefa dopo il sì alle condizioni imposte ...Un comunicato diramato poco fa dalla Uefa mette fino al procedimento contro Juventus, Barcellona e Real Madrid. “A seguito della sospensione dei ...L'Uefa non continuerà nella sua battaglia contro le squadre rimaste nel progetto che ha scosso il mondo del calcio.