Juve, Morata e Dybala fuori fino a metà ottobre (Di lunedì 27 settembre 2021) Torneranno in campo a metà ottobre Morata e Dybala. Gli accertamenti medici del J Medical hanno confermato per i due giocatori bianconeri rispettivamente una lesione muscolare e uno stiramento. Gli attaccanti potranno dunque rientrare solo a metà ottobre, dopo la sosta del campionato per gli impegni della Nazionale e dovranno saltare l’impegno di mercoledì contro il Chelsea in Champions League e il derby di sabato. La speranza della Juve è di riavere Dybala per la partita contro la Roma del 17 ottobre, mentre più lunghi sembrano i tempi per Mroata. Nel caso di Morata è stata accertata una lesione muscolare di basso grado del bicipite femorale della coscia destra, per Dybala, invece, una ... Leggi su nuovasocieta (Di lunedì 27 settembre 2021) Torneranno in campo a. Gli accertamenti medici del J Medical hanno confermato per i due giocatori bianconeri rispettivamente una lesione muscolare e uno stiramento. Gli attaccanti potranno dunque rientrare solo a, dopo la sosta del campionato per gli impegni della Nazionale e dovranno saltare l’impegno di mercoledì contro il Chelsea in Champions League e il derby di sabato. La speranza dellaè di riavereper la partita contro la Roma del 17, mentre più lunghi sembrano i tempi per Mroata. Nel caso diè stata accertata una lesione muscolare di basso grado del bicipite femorale della coscia destra, per, invece, una ...

