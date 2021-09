I fiori di lavanda

Leggi su laprimapagina

(Di lunedì 27 settembre 2021) Di Vincenzo Calafiore 27 Settembre 2021 Udine Ecco lo vedi? E’sera tutto è quasi silenzio! Le luci si accendono nelle case, risuonano nell’aria le grida dei bambini, qualcuno ancora gioca fuori nel cortile e l’aria va riempiendosi dei profumi delle cucine. Il mare è lì nel suo abito da sera più bello, così come il cielo in quell’azzurro che pian piano agli occhi va scurendosi fino al buio e si accendono le stelle di quella trapunta dorata … e Tu dove sei ? Ieri credevamo entrambi in quel futuro che guardavamo dalla spiaggia, seduti sulla sabbia ancora calda; e c’era quel silenzio che per mano ci portò fuori dal tempo. Lo abbiamo visto il nostro futuro e ci sembrò bello come l’amore che avevamo per noi, che abbiamo difeso …. , ricordi? Io ricordo i lunghi appostamenti a un angolo di strada con qualsiasi tempo a guardare una finestra soltanto per vederti! Poi il ...