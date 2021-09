I Bastardi di Pizzofalcone 3 streaming e diretta tv | dove vedere la seconda puntata

(Di lunedì 27 settembre 2021) Questa sera, lunedì 27 settembre 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda lade Idi3, la terza stagione della serie tvda Monica Vullo. La saga della squadra di poliziotti che si riscattano, guidata dall’ispettore Lojacono (Alessandro Gassmann), promette sorprese. Maria Vera Ratti è la new entry nella storica squadra. Anche lei, nel ruolo di Elsa Martini detta ‘la rossa’, è un po’ ‘bastarda’, ma si rivelerà un’ottima poliziotta.lade Idi3 intv e live? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. In tv La serie tv, come detto, va in onda stasera, ...

Advertising

bubinoblog : GUIDA TV 27 SETTEMBRE 2021: UN LUNEDÌ TRA I BASTARDI DI PIZZOFALCONE, GFVIP E LITTLE BIG ITALY - liberaurora : Della giornata di oggi salvo solo che è il compleanno di mia sorella (??), l'arrivo di Teresio al Paradiso (quando… - zazoomblog : I Bastardi di Pizzofalcone Anticipazioni: Stasera su Rai1 la Seconda Puntata della Fiction con Alessandro Gassmann… - SerieTvserie : I Bastardi di Pizzofalcone 3 stagione: cast, trama, seconda puntata - AnnaMancini81 : I Bastardi di Pizzofalcone episodio Vuoto su Rai 1 – trama, cast, finale -

Ultime Notizie dalla rete : Bastardi Pizzofalcone

RAI - Radiotelevisione Italiana

...DELLE SIGNORE 16.45 TG1 TELEGIORNALE/16.55 TG1 ECONOMIA 17.05 LA VITA IN DIRETTA 18.45 L'EREDITÀ 20.00TG1 TELEGIORNALE 20.30SOLITI IGNOTI - IL RITORNO Game show 21.25 IDI23.35 ...Va in onda stasera lunedì 27 settembre alle 21:25 su Rai1 il secondo episodio della terza stagione de Idi. Ricorderete che la seconda stagione si era conclusa con un attentato in cui erano rimasti coinvolti tutti i protagonisti della serie. Con l'inizio della terza stagione siamo ...Torna l'appuntamento con I Bastardi di Pizzofalcone , la fortunata fiction di Rai1 che sta riscuotendo, così come le prime due ...In prima serata su Rai Uno andrà in onda la seconda puntata della terza stagione de "I bastardi di Pizzofalcone" ...