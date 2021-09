Gualtieri | smart working va assestato su percentuale 20-30%

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 27 settembre 2021) Roma – “Loè una modalità importante per migliorare la qualità della vita delle persone, quella del lavoro e la produttività. Va regolato. Non può prendere il posto del lavoro in presenza, soprattutto in alcuni settori. Ma crediamo che si debba assestare intorno ad unaintorno al 20-30%”. Così il candidato sindaco di Roma del centrosinistra Robertoa margine della presentazione della “Roma in 15 minuti”, una delle parti più importanti del suo programma. “Quello che è successo durante la pandemia- ha aggiunto- non può durare in eterno ma credo non si debba tornare alla situazione pre covid. Questo può cambiare molto anche per la città di Roma”. (Agenzia Dire)