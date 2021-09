**Germania: Picierno (Pd), ‘ora figura Draghi può emergere ancora con più forza in Ue’** (Di lunedì 27 settembre 2021) La ‘fine’ dell’era Merkel apre la strada a un nuovo ruolo in Europa per l’Italia con Mario Draghi. “Potrà emergere ancora più robustamente la figura di Draghi. Per esperienza e autorevolezza è certamente il più rilevante tra tutti i premier dei Paesi dell’Ue”, è la riflessione dell’europarlamentare Pd, Pina Picierno, all’Adnkronos. “L’Italia -aggiunge- si appresta a diventare il player fondamentale del nuovo mosaico europeo e deve raccogliere la sfida, tracciando la strada maestra delle riforme strutturali”. Per Picierno “al netto della composizione del prossimo governo tedesco, è fisiologico che la fine dell’esperienza di governo di Angela Merkel segnerà importanti mutamenti negli equilibri dell’Unione Europea. Sarà compito della storia esprimere valutazioni sul ... Leggi su italiasera (Di lunedì 27 settembre 2021) La ‘fine’ dell’era Merkel apre la strada a un nuovo ruolo in Europa per l’Italia con Mario. “Potràpiù robustamente ladi. Per esperienza e autorevolezza è certamente il più rilevante tra tutti i premier dei Paesi dell’Ue”, è la riflessione dell’europarlamentare Pd, Pina, all’Adnkronos. “L’Italia -aggiunge- si appresta a diventare il player fondamentale del nuovo mosaico europeo e deve raccogliere la sfida, tracciando la strada maestra delle riforme strutturali”. Per“al netto della composizione del prossimo governo tedesco, è fisiologico che la fine dell’esperienza di governo di Angela Merkel segnerà importanti mutamenti negli equilibri dell’Unione Europea. Sarà compito della storia esprimere valutazioni sul ...

Advertising

TV7Benevento : **Germania: Picierno (Pd), 'ora figura Draghi può emergere ancora con più forza in Ue'** (2)... - TV7Benevento : **Germania: Picierno (Pd), 'ora figura Draghi può emergere ancora con più forza in Ue'**... - italiaserait : **Germania: Picierno (Pd), ‘ora figura Draghi può emergere ancora con più forza in Ue’** - fisco24_info : **Germania: Picierno (Pd), 'ora figura Draghi può emergere ancora con più forza in Ue'**: La 'fine' dell'era Merkel… -

Ultime Notizie dalla rete : **Germania Picierno Afghanistan. Di Maio, impossibile riconoscere governo talebani. Picerno (Pd), sostegno alle donne ... commenta in una nota l'europarlamentare del Partito Democratico Pina Picierno. 'Occorre costruire ... Italia vince il campionato del mondo di pasticceria Germania. Proiezioni Zdf, Spd avanti al 26% (+5,...

Parlamento Ue: "I femminicidi diventino crimine europeo" L'eurodeputata del Pd Pina Picierno che è relatrice dell'iniziativa ha spiegato: "Una vittoria ... Il maggior numero delle vittime in Francia, 285, e in Germania, 276. Sono dati assoluti. Se si guardano ...

**Germania: Picierno (Pd), 'ora figura Draghi può emergere ancora con più forza in Ue'** Entilocali-online Germania: Fratoianni, 'senza sinistra forte non basta vittoria socialdemocratici' Roma, 27 set. "I risultati del voto in Germania sono in chiaroscuro. Se da un lato possiamo considerare un'ottima notizia il ritorno in forze del Spd, con un pr ...

... commenta in una nota l'europarlamentare del Partito Democratico Pina. 'Occorre costruire ... Italia vince il campionato del mondo di pasticceria. Proiezioni Zdf, Spd avanti al 26% (+5,...L'eurodeputata del Pd Pinache è relatrice dell'iniziativa ha spiegato: "Una vittoria ... Il maggior numero delle vittime in Francia, 285, e in, 276. Sono dati assoluti. Se si guardano ...Roma, 27 set. "I risultati del voto in Germania sono in chiaroscuro. Se da un lato possiamo considerare un'ottima notizia il ritorno in forze del Spd, con un pr ...