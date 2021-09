Gabriel Garko in esclusiva a FQMagazine: “Vorrei un figlio. Non mi spaventa invecchiare ma la malattia. Mi curo ma niente ritocchi, come insinuano alcuni con le loro labbra a canotto” (Di lunedì 27 settembre 2021) Gabriel, che momento della sua vita sta attraversando?Strano. Di riadattamento. Non è facile spiegarlo, perché da una parte è come se mi sentissi nudo ed esposto, dall’altra come se mi stessi adattando dopo aver ritrovato me stesso e i miei spazi. Senza la maschera si vive meglio?Il problema nel mio caso è che mi ero abituato a indossare tante maschere – un po’ per scelta, un po’ per costrizione – ma in nessuna stavo davvero comodo. Oggi mi ritrovo a 49 anni ad affrontare una rinascita totale, a respirare a pieni polmoni. È passato un anno esatto dal suo coming out al Grande Fratello Vip. Qual è la sensazione prevalente se ripensa a quei momenti?(passa qualche secondo di silenzio) Straniamento, confusione. Il giorno dopo insicurezza e panico, ero terrorizzato all’idea di uscire di casa e affrontare gli sguardi della gente. Una mia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 settembre 2021), che momento della sua vita sta attraversando?Strano. Di riadattamento. Non è facile spiegarlo, perché da una parte èse mi sentissi nudo ed esposto, dall’altrase mi stessi adattando dopo aver ritrovato me stesso e i miei spazi. Senza la maschera si vive meglio?Il problema nel mio caso è che mi ero abituato a indossare tante maschere – un po’ per scelta, un po’ per costrizione – ma in nessuna stavo davvero comodo. Oggi mi ritrovo a 49 anni ad affrontare una rinascita totale, a respirare a pieni polmoni. È passato un anno esatto dal suo coming out al Grande Fratello Vip. Qual è la sensazione prevalente se ripensa a quei momenti?(passa qualche secondo di silenzio) Straniamento, confusione. Il giorno dopo insicurezza e panico, ero terrorizzato all’idea di uscire di casa e affrontare gli sguardi della gente. Una mia ...

