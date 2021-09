Dybala Morata infortunati | i possibili tempi di recupero

(Di lunedì 27 settembre 2021)salteranno le prossime partite della Juve. Ecco ididei due attaccantidovrebbero rientrare dopo la sosta. Entrambi gli attaccanti si sono recati in mattinata al J Medical per effettuare i controlli del caso in seguito agli infortuni accusati ieri contro la Sampdoria. Secondo quanto riferito da Paolo Aghemo a Sky Sport, l’argentino non ha subito lesioni muscolari e potrebbe rientrare per la sfida di Champions League contro lo Zenit San Pietroburgo. Per lo spagnolo, invece, isarebbero più lunghi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Come anticipato da Massimiliano Allegri, la Juventus ritroverà Álvaroe Paulosolo dopo la prossima sosta per le nazionali. I due attaccanti, usciti per infortunio entrambi durante la gara di ieri contro la Sampdoria, sono stati sottoposti ad accertamenti ...Poteva andar peggio, per. L'esito degli esami strumentali effettuati al J Medical quasi sorride a Max Allegri, che aveva già detto nel post gara con la Sampdoria che avrebbe dovuto fare a meno di entrambi per ...La Juventus si prepara ad affrontare il Chelsea e Allegri pensa a un Bernardeschi versione attaccante: sostituirebbe gli infortunati Morata e Dybala ...Come anticipato da Massimiliano Allegri, la Juventus ritroverà Álvaro Morata e Paulo Dybala solo dopo la prossima sosta per le nazionali. I due attaccanti, usciti per infortunio entrambi durante la ga ...