Dopo Merkel, toccherà a Draghi guidare l'Europa (Di lunedì 27 settembre 2021) "Se qualcuno può guidare l'Europa Dopo la Merkel, questo è Mario Draghi", scrive il columnist Andreas Kluth nella sezione delle opinioni di Bloomberg. "I risultati delle elezioni tedesche sono arrivati, e in un certo senso sono chiari. Non sapremo per settimane o mesi chi sarà il prossimo leader tedesco, poiché i partiti contratteranno su una coalizione. Durante quel periodo, la cancelliera uscente Angela Merkel continuerà a occuparsi degli affari correnti. Ma il suo tempo al potere è finito. L'Unione europea ha perso il suo leader de facto. Chi potrebbe sostituirla?". "La persona che ha già alzato la mano è, ovviamente, il presidente francese Emmanuel Macron", continua Kluth. "Ma per essere un leader, gli altri europei dovrebbero accettare di essere guidati da lui. E semplicemente ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 27 settembre 2021) "Se qualcuno puòl'la, questo è Mario", scrive il columnist Andreas Kluth nella sezione delle opinioni di Bloomberg. "I risultati delle elezioni tedesche sono arrivati, e in un certo senso sono chiari. Non sapremo per settimane o mesi chi sarà il prossimo leader tedesco, poiché i partiti contratteranno su una coalizione. Durante quel periodo, la cancelliera uscente Angelacontinuerà a occuparsi degli affari correnti. Ma il suo tempo al potere è finito. L'Unione europea ha perso il suo leader de facto. Chi potrebbe sostituirla?". "La persona che ha già alzato la mano è, ovviamente, il presidente francese Emmanuel Macron", continua Kluth. "Ma per essere un leader, gli altri europei dovrebbero accettare di essere guidati da lui. E semplicemente ...

Advertising

TeresaBellanova : Con il voto in #Germania si chiude, dopo 16 anni, l'era #Merkel. A lei la riconoscenza del popolo tedesco e quella… - BaldinoVittoria : In #Svizzera vince il SI al #Referendum sui matrimoni arcobaleno. In #Islanda si batte il record europeo della pres… - Librimondadori : Angela Merkel, la più longeva cancelliera della storia, lascia un’eredità difficile da sottovalutare. Dopo 16 anni… - Agato_Agato : I media italiani e la sinistra dopo aver baciato la pantofola della Merkel per 16 anni oggi esultano per la sconfit… - ROBinter1908 : RT @BaldinoVittoria: In #Svizzera vince il SI al #Referendum sui matrimoni arcobaleno. In #Islanda si batte il record europeo della presenz… -